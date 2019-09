Willi Orban elogia Benfica: «Os 37 títulos de campeão falam por si»

Willi Orban, capitão de equipa de Leipzig, deixou rasgados elogios ao Benfica na antevisão ao jogo desta terça-feira para a Liga dos Campeões, no Estádio da Luz."Na última época trabalhamos muito para estar aqui na Liga dos Campeões. Vamos defrontar um adversário com bastante potencial. Para nós, enquanto jogadores,é fantástico jogar nesta competição. Queremos mostrar um bom desempenho e somar pontos. Será um jogo difícil. Temos uma estratégia definida. O Benfica tem uma equipa muito interessante. Vamos praticar o nosso jogo e se conseguirmos fazê-lo podemos alcançar um bom resultado"."O Benfica é um grande nome da Europa. Temos um enorme respeito pelo Benfica, mas temos confiança de que vamos começar bem. É esse o nosso objetivo para amanhã".oca..."A verdade é que estes dois jogadores já mostraram toda a sua qualidade. O Seferovic tem muita qualidade, já a demonstrou na Bundesliga. Temos respeito pelos nossos adversários"."Vi na época passada o jogo com o Benfica em Frankfurt. Sabemos a qualidade que a equipa tem, com jogadores muito bons tecnicamente como o Pizzi. Temos muito respeito pelo Benfica, os 37 títulos de campeão falam por si."