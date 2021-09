Witsel: «Queríamos fazer muito mais golos»

Axel Witsel lamentou que o Borussia Dortmund não tenha conseguido marcar mais golos frente ao Sporting, apesar do triunfo.





"Queríamos fazer muito mais golos. Não foi um jogo fácil, a equipa do Sporting tem jogadores muito bons, com muito boa qualidade. Qualquer jogo na Champions é difícil, mas o mais importante hoje era a vitória. Com seis pontos, estamos muito bem para a próxima jornada", começou por referir, após o encontro, rejeitando falar nas contas do grupo que é liderado pelo alemães e pelo Ajax.

"Ainda falta muito, não sei se é decisivo, mas é importante. Era muito importante ganhar hoje", referiu o internacional belga, que ainda deixou uma palavra ao Benfica, clube que representou entre 2012 e 2017.



"O Benfica está sempre no meu coração. Sigo a equipa quando posso", vincou.