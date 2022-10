Xabi Alonso: «O FC Porto é das melhores equipas na Europa»

Xabi Alonso está preparado para as dificuldades que o FC Porto vai impor no jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O treinador do Bayer Leverkusen assumiu que os dragões são uma das equipas mais perigosas da Europa e apelo a uma grande exibição do seu grupo de trabalho."O FC Porto é uma das melhores equipas na Europa. Precisamos de uma performance no nosso melhor para os vencer. Sinto uma boa energia na equipa. Quero levar esta energia para o estádio", referiu o técnico, dizendo que sabe o que é preciso para ganhar."Analisámos a primeira mão e sabemos como o FC Porto quer jogar. Jogam de forma muito intensa. É um jogo importante mas temos motivação. Precisamos de ganhar pelo futuro na prova", apontou.