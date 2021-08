Young Boys e Malmö juntam-se ao Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões

Os suíços do Young Boys e os suecos do Malmö garantiram esta terça-feira, a par do Benfica, o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.





O conjunto da Suíça repetiu a vitória da 1.ª mão frente aos hungaros do Ferencvaros, por 3-2, desta feita na Hungria. Henry Wingo (18') e Ryan Mmaee (27') marcaram os golos da equipa da casa, enquanto Cedric Zesiger (4'), Christian Fassnacht (56') e Felix Mambimbi (90'+3) fizeram o gosto ao pé para o Young Boys. Pelo meio, Jordan Siebatcheu (72') ainda falhou um penálti a favor dos visitantes.Já o Malmö até saiu derrotado na visita aos bulgaros do Ludogorets, por 2-1, mas beneficiaram do triunfo por 2-0 na 1.ª mão, em casa, para assegurarem a qualificação para a prova milionária. Anton Nedyalkov (10') e Pieros Sotiriou (60') apontaram os golos da formação da Bulgária, ao passo que Veljko Birmancevic (42') faturou para a turma da Suécia.