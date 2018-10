Yuriy Semin diz que Marega é "show de bola"

Talvez pelos muitos anos de convívio com o guarda-redes Guilherme (naturalizado russo, mas nascido no Brasil), o elemento que traduziu a conferência de imprensa do Lokomotiv utilizou várias palavras e expressões com sotaque brasileiro. Entre elas saltou ao ouvido um "show de bola", na sequência de uma pergunta a Yuriy Semin sobre a lesão de Aboubakar que deu a Marega mais responsabilidade na manobra ofensiva dos dragões."Há muito que sabemos que o Aboubakar está lesionado, algo que lamento e aproveito para lhe desejar as rápidas melhoras. Mas o FC Porto tem o Marega, um jogador de alto nível, muito poderoso no ataque. É show de bola", considerou Yuriy Semin, avisando, contudo, que a formação orientada por Sérgio Conceição vale sobretudo pelo coletivo: "Não nos podemos focar apenas num jogador. A equipa deles tem muita qualidade e teremos de estar atentos a todos, porque todos eles são muito perigosos."Com duas derrotas em dois jogos, o Lokomotiv está ‘obrigado’ a vencer o FC Porto para continuar a sonhar com os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. "Sabemos que temos de ganhar, mas não podemos atacar à maluca. O FC Porto é a melhor equipa do grupo, chegam cá motivados e será muito complicado", frisou o técnico.