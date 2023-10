Zaha e o falhanço no Man. United: «Olha para a minha cara. Achas que estou preocupado?»

O Manchester United mede forças esta noite com o Galatasaray. Do lado turco, foi Wilfried Zaha o jogador escolhido para 'alinhar' frente aos jornalistas na conferência de imprensa deste desafio da Liga dos Campeões.

E quando foi confrontado com o seu próprio falhanço em Old Trafford, na temporada 2013/14, o avançado foi igual a si próprio: "Olha para a minha cara. Achas que estou preocupado com isso? Acho que passei por uma fase onde criava algo ou morria. E eu nunca desistiria. Contruiu o meu caráter, porque estava determinado em não deixar a minha carreira resvalar, por ter ido para um sítio onde as coisas não funcionaram."

Recorde-se que o jogador de 30 anos alinhou sempre ao serviço do Crystal Palace, tendo passado pela turma red devil na tal temporada 2013, sem grande sucesso. Ainda foi emprestado ao Cardiff City, mas regressou ao Palace e por lá ficou até ao início desta temporada, quando seguiu viagem para o Galatasaray.