Zanetti antecipa duelo com o FC Porto: «Vamos jogar num ambiente escaldante»

Javier Zanetti, antigo capitão do Inter Milão e atual vice-presidente, abordou a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em que os nerazzurri visitarão o Dragão com vantagem de 1-0 conquistada na primeira mão."Vai ser preciso um Inter concentrado e determinado, porque jogaremos num ambiente escaldante e contra um adversário que nos poderá criar dificuldades porque está em boa forma. Mas tenho confiança no grupo e estou convencido de que chegaremos prontos a esse encontro. O treinador e os jogadores vão preparar-se da melhor forma possível", referiu Zanetti, à margem de um evento esta noite, em Itália.Mas o dirigente lembra que essencial é o Inter vencer o Spezia nesta jornada da Serie A que se avizinha: "Ganhar os três pontos na sexta-feira iria permitir-nos chegar à segunda mão da eliminatória da Liga dos Campeões em boa forma e com o moral elevado".E Zanetti não deixou de ser confrontado com um hipotético confronto entre Inter e o... AC Milan nos quartos de final da Champions. "Se o destino nos proporcionar esse encontro, estaremos prontos, mas antes de tudo vamos pensar em passar. Os quartos de final seriam um marco importante e comprovaria o crescimento do clube. Temos de estar preparados e conscientes da oportunidade que temos", concluiu Javier Zanetti.O Inter Milão ganhou ao FC Porto por 1-0 no jogo da primeira mão, com golo do internacional belga Lukaku, estando a segunda mão agendada para o próximo dia 14, terça-feira, no Estádio do Dragão.