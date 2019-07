Zeca em evidência no triunfo do Copenhaga

A 2ª pré-eliminatória da Champions concluiu-se ontem e o luso-grego Zeca esteve em evidência. É que foi com um golo do antigo jogador do V. Setúbal que o Copenhaga selou ao apuramento, vencendo por 1-0 os galeses do The New Saints, a quem os dinamarqueses já haviam ganho na 1ª mão. Já o avançado Tomané continua de fora no Estrela Vermelha, mas o clube sérvio também se apurou apesar da derrota na Finlândia com o HJK, por 2-1.





Nos outros jogos de ontem, o destaque vai para os eslovenos do Maribor, que fizeram a festa em casa do AIK. Os suecos tiveram o apuramento na mão, depois de Elyounoussi ter feito o 3-1, já no prolongamento (93’). Todavia, Cretu marcou aos 117’ e decidiu a eliminatória – ao perderem por 3-2, os visitantes seguem para a próxima ronda tudo graças aos golos marcados fora de casa (na 1ª mão da eliminatória haviam vencido por 1-0).