Zidane e o jogo frente ao Liverpool: «Não vamos gerir esforços»

O Real Madrid entra em campo esta quarta-feira frente ao Liverpool com uma vantagem de dois golos, depois da vitória por 3-1 na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. No entanto, Zinedine Zidane descarta fazer qualquer poupança.





"Não vamos gerir os esforços. O Real Madrid tenta sempre ganhar todos os jogos. Estamos habituados a este tipo de esforço e estamos a preparar-nos para mais um jogo de máxima exigência. Vamos estar preparados para isso", apontou o treinador francês na conferência de imprensa de antevisão ao encontro que se disputa em Anfield.O técnico afastou ainda a ideia de ter de escolher entre a conquista da prova milionária ou da La Liga, competição onde o Real Madrid está a apenas um ponto do líder Atlético. "Não vamos escolher e não vamos pensar no que foi dito. Este é o dia a dia do clube. Só pensamos no jogo de amanhã, nada mais. Vamos tentar contornar mais este obstáculo", frisou Zidane.