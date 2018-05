Zinedine Zidane não encontrou palavras para descrever o que sente com mais uma Liga dos Campeões conquistada pelo Real Madrid. O treinador dos merengues falou de um momento histórico."Isto é o Real Madrid. Não há palavras. Está a fazer-se história. Vivemos para estes momentos e emoções. Talento e trabalho, é o que esta equipa tem. Temos vontade de fazer bem as coisas e conseguimos outra vez. Disse aos jogadores para desfrutarem porque nunca mais vamos ver isto", referiu no final da partida com o Liverpool.Questionado sobre as palavras de Ronaldo em tom de despedida , o técnico não quis alongar-se: "Não pensamos nisso, só no que está a acontecer. Logo vemos o que acontece".

Autor: Luís Miroto Simões