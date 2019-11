Zidane: «Jogo com o PSG é o mais importante da temporada»

Depois da derrota por 3-0 no Parc des Princes, em setembro, o Real Madrid volta amanhã a defrontar o Paris Saint Germain num dos jogos grandes da 5ª jornada da Liga dos Campeões. Os franceses já têm garantido o apuramento no grupo A, os merengues ainda não. Para Zinedine Zidane este jogo é mais do que crucial."É seguramente o jogo mais importante da temporada até agora, ainda por cima contra um adversário muito bom. Vai nos exigir muito mais e temos de estar preparado. Coração, cabeça e saber tudo sobre futebol", garantiu o francês, em conferência de imprensa.Mesmo que pudesse, Zidane não tiraria ninguém do onze do PSG, nem Neymar, nem Mbappé. "Creio que vão jogar os dois, Neymar e Mbappé. De qualquer forma estamos preparados para jogar contra qualquer adversário e creio que vai ser um super jogo", afirmou.O jogo entre franceses e espanhóis está marcado para amanhã, às 20h00. Vai ser dirigido pelo árbitro português Artur Soares Dias . O PSG lidera o grupo A da Liga dos Campeões com 12 pontos, fruto de quatro vitórias nas quatro primeiras jornadas. O Real Madrid tem sete pontos, mais cinco que o Club Brugge e precisa de vencer para garantir já a qualificação para os oitavos de final.