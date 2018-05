Zinedine Zidane considera que Cristiano Ronaldo vai estar em boas condições para a final da Liga dos Campeões, no sábado, diante do Liverpool, mesmo que possa não estar numa forma excecional."Vejo-o muito bem, se está a 149% e não a 150% não há problemas. Amanhã é o último jogo da época e ele vive para disputar estes encontros", explicou o treinador do Real Madrid na antevisão à partida em Kiev.Os merengues chegam a esta final na condição de bicampeões europeus mas Zidane considera que tal aspeto não dá mais favoritismo à sua equipa: "Temos as mesmas hipóteses que eles. É 50-50, como sempre nas finais. Vamos ter de fazer um grande jogo para ganhar."