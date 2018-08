2.ª PRÉ-ELIMINATÓRIA



2.ª mão



(Konate 82')



Fola Esch-Genk*, 1-4 (1-9)

(Bensi 61'; Zhegrova 13' e 63', Heynen 16' e Gano 59')



Quinta-feira



Alashkert v Sutjeska



Laçi v Molde



AEK Larnaca v Dundalk



Trencín v Górnik Zabrze



Valletta v Zrinjski



Flora v APOEL



Trakai v Partizan



Slavia Sofia v Hajduk Split



Dinamo Minsk v DAC



Häcken v RB Leipzig



Lillestrøm v LASK



Admira v CSKA Sofia



Vaduz v Žalgiris



AIK v Nordsjælland



Apollon v Željeznicar



Progrès Niederkorn v Honvéd



Mariupol' v Djurgården



Lincoln Red Imps v The New Saints



Sparta Praha v Spartak Subotica



Atromitos v Dinamo Brest



Slovan Bratislava v Balzan



Víkingur v Torpedo Kutaisi



Besiktas v B36



Asteras Tripolis v Hibernian



Vitesse v Viitorul



København v Stjarnan



Maribor v Chikhura



Sarajevo v Atalanta



FCSB v Rudar



Domžale v Ufa



Drita v F91 Dudelange



La Fiorita v Spartaks Jurmala



AZ v Kairat



Bordeaux v Ventspils



Lech Poznan v Shakhtyor



Rangers v Osijek



Sarpsborg 08 v St. Gallen



Burnley v Aberdeen



Crusaders v Olimpija



Újpest v Sevilla



Radnicki Niš v Maccabi Tel Aviv



Rio Ave v Jagiellonia Bialystok



FH v Hapoel Haifa



Valur v FC Santa Coloma



1.ª mão



Ufa-Domžale, 0-0



Ventspils-Bordéus, 0-1

(Youssouf 3')



FT Kairat-AZ Alkmaar, 2-0

(Eseola 12' e 50')



Tobol-Pyunik, 2-1

(Fedin 49' e Nurgaliev 80'; Koryan 90')



Viitorul-Vitesse, 2-2

(Dragus 44' e 49'; Matavz 54' e Linssen 72')



Spartaks Jurmala-La Fiorita, 6-0

(Kobzar 6' e 26', Maleev 20', Slampe 64', Smith 66' e Stuglis 73')



Rudar-FCSB, 0-2

(Man 5' e Filipe Teixeira 74')



Balzan-Slovan Bratislava, 2-1

(Kaljevic 17' e Ljubomirac 67'; Savicevic 74')



Hapoel Haifa-FH, 1-1

(Papazoglou 66'; Eddi Gomes 53')



Torpedo Kutaisi-Víkingur, 3-0

(Kapanadze 27', Kimadze 73' e Kutalia 84')



Chikhura-Maribor, 0-0



Leipzig-Hacken, 4-0

(Bruma 35', Matheus Cunha 38', Kampl 50' e Augustin 84')



F91 Dudelange-Drita, 2-1

(Perez 66', Turpel pen 81'; Shabani 45')



Molde-Laci, 3-0

(Haland (pen) 7', Hestad 24' e James 79')



Honvéd-Progrès Niederkorn, 1-0

(Baráth 83')



Zalgiris-Vaduz, 1-0

(Antal 86')



Maccabi Tel Aviv-Radnicki Nis, 2-0

(Kjartansson 51' e pen 69')



CSKA Sofia-Admira, 3-0

(Despodov 29' e 34' e Maurides pen 38')



Djurgarden-Mariupol, 1-1

(Badji 90'; Yavorskiy 37')



Zrinjski-Valletta, 1-1

(Bilbija 51'; Fontanella 90')



APOEL-Flora, 5-0

(Yohan Tavares 25', Lucas Souza 44', Nuno Morais pen 47', Sallai 73' e Dellatorre 78')



Jagiellonia Bialystok-Rio Ave, 1-0

(Machaj 9')



Shakhtyor-Lech Poznan, 1-1

(Elis Bakaj 53'; João Amaral 89')



LASK-Lillestrom, 4-0

(Goiginger 6'e 70', Holland 45' e Frieser 90')



Nordsjaelland-AIK, 1-0

(Andersen 11')



Dinamo Brest-Atromitos, 4-3

(Filipovic 6', Savitskiy pen 14', Savitskiy 62' e 70'; Manousos 74', Veretilo p.b 80' e Koulouris 89')



Górnik Zabrze-Trencín, 0-1

(Azango 39')



B36-Besiktas, 0-2

(Lens 8' e Gonul 26')



Hajduk Split-Slavia Sofia, 1-0

(Said 79')



Santa Coloma-Valur, 1-0

(Eiríksson p.b. 72')



Sutjeska-Alashkert, 0-1

(Zeljkovic 11')



Olimpija-Crusaders, 5-1

(Boateng 30' e 68', Crnic 56' e 75', Kadric 90'; Forsythe 73')



The New Saints-Lincoln Red Imps, 2-1

(Ebbe 6' e Hudson 83'; Chipolina 31')



Genk-Fola Esch, 5-0

(Malinovskiy 4', Pozuelo 19' e pen 73', Trossard 25' e Dewaest 28')



St. Gallen-Sarpsborg 08, 2-1

(Hefti 41' e Buess 66'; Heintz 5')



Partizan-Trakai, 1-0

(Janusevskij (p.b) 57')



Atalanta-Sarajevo, 2-2

(Rafael Tolói 11' e Mancini 45'; Handzic 67' e Aladin Sisic 72')



Zeljeznicar-Apollon, 1-2

(Krpic 90'; Bogicevic p.b 23' e Sachetti 79')



Dundalk-AEK Larnaca, 0-0



Osijek-Rangers, 0-1

(Morelos 18')



Aberdeen-Burnley, 1-1

(G. Mackay-Steven (pen) 19'; Vokes 80')



Spartak Subotica-Sparta Praga, 2-0

(Calasan 8' e Duricin 58')



Hibernian-Asteras Tripolis, 3-2

(Ambrose 64', Gray 77' e Kamberi 90'; Kiriakopoulos 2' e 35')



Stjarnan-Kobenhavn, 0-2

(Kenan 52' e Fischer 58')



DAC-Dinamo Minsk, 1-3

(Pacinda pen 45'; Begunov 24', Makas 77' e Nikolic 90')



Sevilha-Újpest, 3-0

(Jesús Navas 7', W. Ben Yedder pen 32' e Pablo Sarabia 43')



2.ª mão



Tobol-Samtredia, 2-0 (3-0)

(B. Turysbek 12' e A. Darabaev 83')



Sarajevo-Banants, 3-0 (5-1)

(N. Mujakic 31', M. Ahmetovic 38' e Š. Resic 72')



Honved-Rabotnicki, 4-0 (5-2)

(F. Holender 6', F. Holender 16', Danilo 63' pen e Danilo 84')



Levski-Vaduz, 3-2 (3-3)

(S. Bu? 35', A. Belaïd 53' e Jerson Cabral 85'; M. Coulibaly 25' e I. Tadic 55')



Žalgiris-KI, 1-1 (3-2)

(L. Antal 7'; R. Møller-Iversen 66')



Prishtina-Fola Esch, 0-0 (0-1 pen)



Molde-Glenavon, 5-1 (6-3)

(E. Hussain 29' pen, E. Hestad 34', E. Hestad 59', E. Hestad 90' e B. Sarr 90'; V. Forren 62' pb)



Vardar-Pyunik, 0-2 (0-3)

(Bacar Baldé 85' e Bacar Baldé 89')



Luftëtari-Ventspils, 3-3 (3-8)

(V. Shkurtaj 44' pen, M. Ymeraj 55' e V. Milosavljev 61'; A. Akinyemi 45', A. Akinyemi 45' e A. Alfa 90')



Beitar Jerusalem-Chikhura Sachkhere, 1-2 (1-2)

(I. Vered 62'; L. Kakubava 73' e G. Gabedava 83' pen)



Maribor-Partizani, 2-0 (3-0)

(A. Derviševic 31' e Marcos Tavares 90')



Tre Fiori-Rudar, 0-3 (0-10)

(K. Bolha 43', V. Šimunac 47' e A. Kamara 71')



Zeljeznicar-Trans, 3-1 (5-1)

(D. Zajmovic 25', S. Krpic 29' e S. Krpic 82'; V. Plotnikov 5')



Irtysh-Trakai, 0-1 (0-1)

(S. Cyžas 19')



Slavia Sofia-Ilves, 2-1 (3-1)

(G. Ivanov 36' e G. Ivanov 56'; M. Noubissi 55')



Kesl?-Balzan, 2-1 (3-5)

(C. Meza Colli 11' pen e S. Alxasov 90'; A. Majdevac 90')



Progrès Niedercorn-Q?b?l?, 0-1 (2-1)

(S. Joseph-Monrose 28')



Copenhagen-KuPS, 1-1 (2-1)

(D. Vavro 81' pen; R. Karjalainen 75')



Dundalk-FCI Levadia, 2-1 (3-1)

(P. Hoban 31' e M. Duffy 33'; R. Debelko 42')



FH-Lahti, 0-0 (3-0)



Häcken-Liepaja, 1-2 (4-2)

(N. Mohammed 42'; S. Guèye 11' e G. Karlsons 86')



Dinamo Minsk-Derry City, 1-2 (3-2)

(A. Sachivko 28'; A. Roy 7' e Ronan Hale 75')



Laci-Anorthosis, 1-0 (2-2)

(M. Uzuni 88')



Slovan Bratislava-Milsami, 5-0 (9-2)

(A. Šporar 14', A. Šporar 25', Mohammed Rharsalla 33', B. Cmiljanic 52' e Mohammed Rharsalla 77')



Apollon-Stumbras, 2-0 (2-1)

(Héctor Yuste 6' e Héctor Yuste 62')



Shakhtyor-Connah's Quay, 2-0 (5-1)

(Elis Bakaj 24' pen e M. Bordachev 82')



Maccabi Tel Aviv-Ferencvaros, 1-0 (2-1)

(E. Atar 45')



Osijek-Petrocub, 2-1 (3-2)

(R. Mudražija 15' e B. Barišic 61'; V. Ambros 22' pen)



Ujpest-Neftçi, 4-0 (5-3)

(R. Litauszki 19', B. Sankovic 22', D. Zsótér 50' e O. Nwobodo 65')



Riga-CSKA, 1-0 (1-1, 3-5 pen)

(A. Cernomordijs 44')



Kairat-Engordany, 7-1 (10-1)

(M. Eppel 4', M. Eppel 11', A. Eseola 42', M. Eppel 44', B. Islamkhan 53', M. Eppel 75' e Y. Vorogovskiy 87'; M. Lafont 72')



Viitorul-Racing, 0-0 (2-0)



Zaria-Górnik Zabrze, 1-1 (1-2)

(Guilherme 7'; D. Smuga 85')



Sarpsborg-IBV, 2-0 (6-0)

(M. Agger 13' e M. Agger 82')



OFK Titograd-B36, 1-2 (1-2)

(Z. Petrovic 4'; B. Heinesen 51' e M.B. Radulovic 83' pb)



Domžale-Siroki Brijeg, 1-1 (3-3)

(D. Melnjak 11'; B. Matic 74')



AIK-Shamrock, 1-1 (2-1)

(N. Stefanelli 94'; D. Carr 19')



Partizan-Rudar, 3-0 (6-0)

(D. Pantic 11', O. Ožegovic 44' e Ricardo Gomes 83')



Trencín-Buducnost, 1-1 (3-1)

(A. Mance 70'; M. Perovic 90')



Shkupi-Rangers, 0-0 (0-2)



Gandzasar-Lech Poznan, 2-1 (2-3)

(L. Musonda 50' e G. Harutyunyan 67'; L. Tralka 90')



Nordsjaelland-Cliftonville, 2-1 (3-1)

(G. Donyoh 58' e J. Harney 83' pb; J. Gormley 6' pen)



Coleraine-Spartak Subotica, 0-2 (1-3)

(M. Savkovic 33' e B. Cecaric 90')



1.ª mão



Samtredia-Tobol, 0-1

(M. Fedin 90')



Banants-Sarajevo, 1-2

(Vahagn Ayvazyan 34'; M. Ahmetovic 16' e E. Halilovic 21')



Rabotnicki-Honved, 2-1

(P. Petkovski 34' e N. Sharkoski 60'; G. Nagy 45')



Vaduz-Levski, 1-0

(M. Coulibaly 14')



KI-Žalgiris, 1-2

(J. Bjartalíð 60' pen; L. Antal 40' e M. Mbodj 90')



Fola Esch-Prishtina, 0-0



Glenavon-Molde, 2-1

(R. Marshall 37' e J. Daniels 59'; E. Hestad 36')



Pyunik-Vardar, 1-0

(M. Konaté 28')



Ventspils-Luftëtari, 5-0

(A. Akinyemi 8' pen, A. Akinyemi 12', A. Akinyemi 24', T. Aiyegun 37' pen e A. Akinyemi 43')



Chikhura Sachkhere-Beitar Jerusalem, 0-0



Partizani-Maribor, 0-1

(G. Bajde 50')



Rudar-Tre Fiori, 7-0

(M. Tucic 33', D. Radic 48', D. Parfitt-Williams 49', M. Tucic 59', N. Della Valle 75' pb, D. Radic 78' e A. Solomun 83')



Trans-Zeljeznicar, 0-2

(A. Kotenko 15' pb e A. Šabanadžovic 74')



Trakai-Irtysh, 0-0



Ilves-Slavia Sofia, 0-1

(M. Tsvetanov 80')



Balzan-Kesl?, 4-1

(A. Effiong 12', Lecão 21', B. Kaljevic 34' e Kadú 55'; C. Meza Colli 29' pen)



Q?b?l?-Progrès Niedercorn, 0-2

(M. De Almeida 52' e O. Thill 61' pen)



KuPS-Copenhagen, 0-1

(R. Skov 75')



FCI Levadia-Dundalk, 0-1

(D. Connolly 53')



Lahti-FH, 0-3

(H. Björnsson 5', S. Lennon 19' e R. Crawford 90')



Liepaja-Häcken, 0-3

(D. Irandust 74', Paulinho Guerreiro 77' e Mervan Çelik 82')



Derry City-Dinamo Minsk, 0-2

(N. Galovic 2' e V. Khvashchinskiy 64')



Anorthosis-Laci, 2-1

(D. Pranjic 52' pen e S. Cissé 59'; E. Hoxhallari 21')



Milsami-Slovan Bratislava, 2-4

(I. Bugaiov 59' e R. Surdu 75'; Mohammed Rharsalla 10', A. Šporar 22', Mohammed Rharsalla 41' e A. Craciun 79' pb)



Stumbras-Apollon, 1-0

(L. Matcharashvili 90')



Connah's Quay-Shakhtyor, 1-3

(C. Morris 89' pen; M. Ngome 20', Elis Bakaj 33' e M. Shibun 75')



Ferencvaros-Maccabi Tel Aviv, 1-1

(S. Spirovski 61'; E. Atar 90')



Petrocub-Osijek, 1-1

(V. Ambros 66'; M. Maric 52')



Neftçi-Ujpest, 3-1

(B. Dabo 23', B. Dabo 72' e E. Mahmudov 90'; D. Nagy 9')



CSKA-Riga, 1-0

(Tiago Rodrigues 50')



Engordany-Kairat, 0-3

(W. Wagner 5' pen, B. Islamkhan 25' pen e M. Eppel 90')



Racing-Viitorul, 0-2

(D. Dragus 23' e I. Hagi 82' pen)



Górnik Zabrze-Zaria, 1-0

(Angulo 87')



IBV-Sarpsborg, 0-4

(R. Muhammed 59', P. Mortensen 66', O. Halvorsen 90' e A. Askar 90')



B36-OFK Titograd, 0-0



Siroki Brijeg-Domžale, 2-2

(T. Turcin 47' e S. Markovic 83'; L. Bizjak 12' e D. Melnjak 26')



Shamrock-AIK, 0-1

(D. Sundgren 74')



Rudar-Partizan, 0-3

(M. Jevtovic 42' pen, S. Soumah 50' e Ricardo Gomes 57')



Buducnost-Trencín, 0-2

(H. Catakovic 27' e A. Mance 30')



Rangers-Shkupi, 2-0

(J. Murphy 23' e J. Tavernier 90' pen)



Lech Poznan-Gandzasar, 2-0

(C. Gytkjær 10' e C. Gytkjær 15' pen)



Cliftonville-Nordsjaelland, 0-1

(A. Olsen 19')



Spartak Subotica-Coleraine, 1-1

(M. Savkovic 90' pen; D. McCauley 23')