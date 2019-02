Sorteio da Liga Europa, em direto

.@SLBenfica já defrontou na competição:



Sevilha: Final 13/14 (D4-2 pens)

Chelsea: Final 12/13 (D2-1)

Dinamo Zagreb: Fase de grupos da Taça UEFA 04/05 (V2-0)

Inter: 4ª ronda da Taça UEFA 04/05 (E0-0, D4-3)

Nápoles: 1ª ronda da Taça UEFA 08/09 (D3-2, V2-0)#UEL #UELdraw pic.twitter.com/JdMwfWD7BW — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) February 22, 2019

11h20 - Há outros portugueses em prova nestes oitavos-de-final. São eles Luís Neto (Zenit), Daniel Carrico e André Silva (Sevilha), Cedric (Inter), Gonçalo Guedes (Valencia), Mário Rui (Nápoles) e Gonçalo Paciência (Eintracht Frankfurt).- O sorteio vai contar com 7 antigos vencedores da competição: Chelsea, Sevilha, Nápoles, Inter, Valencia, Eintracht Frankfurt e Zenit.- Dos possíveis adversários, o Benfica nunca defrontou na Liga Europa o Eintracht Frankfurt, o Krasnodar, o Rennes, o Salzburgo, o Slavia de Praga e o Valencia.- Os jogos dos oitavos de final deverão ter lugar a 7 e 14 de março.- Agendado para as 12:00 (hora portuguesa), o sorteio é puro, pelo que não existem quaisquer condicionantes.- Valencia, Villarreal, Zenit, Eintracht Frankfurt, Salzburgo, Dinamo Zagreb, Dinamo de Kiev e Slavia de Praga são outros possíveis adversários dos encarnados, tal como os franceses do Rennes, que eliminaram o Betis, de William Carvalho, e os russos do Krasnodar, que superaram o Bayer Leverkusen.- No sorteio dos oitavos-de-final, que se realiza hoje em Nyon, na Suíça, as águias terão a companhia de 15 emblemas, alguns dos quais com pergaminhos no futebol europeu, nomeadamente o Sevilha, de Espanha, recordista de vitórias na Liga Europa/Taça UEFA (cinco), Arsenal e Chelsea, de Inglaterra, ou Nápoles e Inter de Milão, de Itália.- Nos 16 avos de final da Liga Europa, os encarnados deixaram para trás os turcos do Galatasaray,, na quinta-feira, apurando-se para a próxima ronda da competição.- O Benfica, único representante português na Liga Europa, após a eliminação do Sporting, vai conhecer esta sexta-feira o adversário dos oitavos de final, em que estão presentes alguns emblemas históricos do Velho Continente.