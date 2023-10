Ajax em coma e ainda sem um timoneiro

Um Ajax em estado quase comatoso e ainda sem treinador visita o Brighton, também muito aquém das expectativas na Liga Europa. O clube de Amesterdão segue no 3º lugar no Grupo B e ocupa o 17º posto na liga holandesa, sendo hoje dirigido pelo interino Hedwiges Maduro, o qual rendeu o Maurice Steijn. "É estranho estar aqui sentado. Não estava à espera. Não hesitei quando me convidaram. Não sei quanto tempo aqui estarei", diz Maduro. O Brighton é o lanterna-vermelha, mas De Zerbi crê que a equipa dará a volta por cima. "Se queremos terminar no 1º lugar temos que ganhar os seis jogos que faltam, começando no de amanhã. O Ajax tem uma história incrível e irá superar este momento difícil", afirma o técnico dos ingleses.