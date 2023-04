A assistência de Bruno Fernandes para o primeiro golo de Sabitzer no Man. United-Sevilha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi com uma assistência de Bruno Fernandes que Sabitzer abriu a contagem do Manchester United-Sevilha. Ao minuto 14, o internacional português encontro um espaço pelo meio, fez um passe entrelinhas e deixou o austríaco na 'cara' de Bono. O avançado aproveitou a assistência do médio luso e atirou a contar para o 1-0.