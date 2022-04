À atenção do Sp. Braga: Alfredo Morelos foi operado e não joga mais esta época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já era certo quedos quartos-de-final da Liga Europa, mas o Rangers emitiu um comunicado há momentos onde deu mais detalhes. O jogador foi operado e não joga mais esta época."Após uma lesão sofrida durante a janela internacional com a Colômbia, Alfredo Morelos foi submetido a uma cirurgia na coxa. A nossa equipa médica está satisfeita com o resultado da operação e o seu programa de reabilitação está em andamento. Ele voltará a treinar com a equipa durante a pré-temporada", aponta o Rangers, em comunicado. Recorde-se que Ianis Hagi também é baixa certa para a eliminatória.