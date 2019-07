À atenção do Sp. Braga: Flávio Paixão marca e Lechia bate Brondby

Os polacos do Lechia Gdansk receberem e venceram esta quinta-feira os dinamarqueses do Brondby por 2-1, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, da qual sairá o adversário do Sporting de Braga.O avançado português Flávio Paixão, de 34 anos, adiantou os locais aos 26 minutos, na transformação de uma grande penalidade, mas, aos 59, o sueco Simon Hedlund restabeleceu a igualdade, para, aos 63, Patryk Lipski repor a vantagem dos locais. O embate da segunda mão realiza-se em 01 de agosto, em Brondby, na Dinamarca, a partir das 18:30.A formação que lograr a qualificação encontra na terceira pré-eliminatória o Sporting de Braga, quarto da Liga NOS de 2018/19, num confronto com jogos marcados para 08 de agosto, na Polónia ou Dinamarca, e 15 de agosto, em Portugal.O Vitória de Guimarães, quinto do último campeonato luso, está a disputar a segunda pré-eliminatória, deslocando-se hoje ao reduto dos luxemburgueses do Jeunesse Esch, enquanto o Sporting, vencedor da Taça de Portugal, tem entrada direta na fase de grupos.