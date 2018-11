À atenção do Sporting: jogo entre Vorskla e Arsenal poderá não se realizar na 5.ª feira

O Vorskla Poltava anunciou hoje que não garante ter condições para defrontar o Arsenal na quinta-feira, depois de o local do encontro ter passado do Oleksiy Butovsky Vorskla, reduto do conjunto ucraniano, para Kiev, por motivos de segurança. A partida tem apito inicial para as 17h55 e é referente ao grupo E da Liga Europa, onde também está o Sporting - que amanhã atua no Azerbaijão com o Qarabag."O clube não recebeu a confirmação do Estádio Olímpico. Há também questões não resolvidas de como as vendas dos bilhetes se vão processar", explicou o vice-presidente da equipa ucraniana, Oleh Lisak.A decisão de alterar o local do encontro deve-se à introdução da lei marcial em certas regiões da Ucrânia, isto depois de nova escalada de tensão entre ucranianos e a Rússia. Segundo uma nota do Painel de Emergência da UEFA, o organismo que rege o futebol europeu assegura que irá continuar a monitorizar a situação, podendo alterar o local de outros jogos caso as condições de segurança o justifiquem.