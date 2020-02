Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Basaksehir-Sporting, 4-1: a roçar o amadorismo O leão foi displicente e cometeu erros crassos no campo e no banco. Sai da Liga Europa e está de férias. Nada mais há por que valha a pena lutar





• Foto: Paulo Calado