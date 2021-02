Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-Arsenal, 1-1: sem sentido de aventura Águias cumpriram meia parte do plano (travaram o futebol do Arsenal). Mas evitaram riscos para obterem um resultado melhor





• Foto: Getty Images