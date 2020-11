A crónica do Lech Poznan-Standard Liège, 3-1: Polacos somam os primeiros pontos

Na outra partida do Grupo D, o Lech Poznan venceu (3-1) o Standard Liège e alcançou os primeiros pontos nesta Liga Europa. Com Pedro Tiba a titular, foi mesmo através do médio, de 32 anos, que se iniciou o primeiro golo da formação polaca. Aos 14’, o criativo assistiu Skoras, que abriu o marcador. Logo aos 22’, Mikael Ishak aproveitou um passe de Tymoteusz para fazer o segundo golo do Lech Poznan. Na primeira parte , os visitantes ainda esboçaram uma reação. Maxime Lestienne diminuiu o marcador, aos 29’, mas a etapa complementar não correu bem.

No arranque da 2ª parte, numa jogada quase tirada a papel químico da que deu o primeiro golo, Tymoteusz assistiu novamente Ishak, que selou a primeira vitória do emblema de Poznan no grupo onde está inserido o Benfica. Desta forma, a equipa de Pedro Tiba segue na 3ª posição do Grupo D, enquanto o Standard Liège ocupa o último lugar, sem qualquer ponto.