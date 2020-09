A crónica do Milan-Bodo/Glimt, 3-2: rossoneri não ganharam para o susto

O Milan venceu (3-2) o Blodo Glimt, marcando assim encontro com o Rio Ave no playoff da Liga Europa, mas o desafio não foi fácil para os rossoneri. Aos 15’, os noruegueses surpreenderam por Junker, mas tiveram resposta pronta. Um minuto depois, Çalhanoglu igualou e, aos 32’, Colombo estreou-se a marcar pelo clube italiano. Na 2ª parte houve inspiração: Çalhanoglu (50’) rematou colocado para o terceiro. Ainda viu Hauge reduzir através de um belo golo (55’), mas o Milan segurou a vantagem. No final, Pioli analisou o Rio Ave: “Todos os jogos são difíceis. Será outro desafio!”

Ibra com Covid-19

Antes do jogo, Ibrahimovic testou positivo à Covid-19, mas o sueco reagiu bem ao seu estilo: “Teve a coragem de me desafiar. Má ideia!”. Já Lineker, antigo internacional, brincou com o caso: “Os meus pensamentos estão com o vírus.”