A crónica do Steaua Bucareste-V. Guimarães, 0-0: A arte de saber sofrer pode pintar a Europa Vitória sai vivo da Roménia após um jogo em que passou mal, mas saiu por cima e com as esperanças intactas





• Foto: EPA