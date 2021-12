A defesa aos 90'+8 que colocou Rui Vitória nos 'oitavos' da Liga Europa

O Spartak Moscovo apurou-se diretamente para os oitavos-de-final da Liga Europa, graças a uma vitória sobre o Légia Varsóvia por 1-0 , mas a noite foi de sofrimento até final. Tudo porque, aos 90'+8, depois de uma longa revisão no VAR, o árbitro apontou um penálti para os polacos, que em caso de golo atiraria a equipa de Rui Vitória para o segundo lugar do Grupo - e, por consequência, para o playoff.Foi aí que surgiu um herói chamado Aleksandr Selikhov, a travar o penálti cobrado por Toma Pekhart. O 1-0 favorável aos russos ficou, então, até final e o Spartak avançou como primeiro colocado do Grupo C, à frente do Nápoles, que se teve de contentar com o segundo lugar.