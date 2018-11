A felicidade é um posto para André Silva

As contas do Grupo F da Liga Europa podem ficar hoje arrumadas: basta o líder Krasnodar desfeitear os turcos do Akhisar (que só averbaram derrotas até agora) e o Sevilha triunfar na Bélgica, no terreno do Standard Liège, para ficar já definido quem segue para os 16 avos-de-final da competição.No caso da formação andaluza, o desejo é que o bom momento perdure - não conhece o sabor da derrota há sete partidas oficiais e lidera a Liga Espanhola -e há um homem que tem colhido grande parte dos louros: André Silva. O português marcou oito golos em 16 jogos e já se vão fazendo contas em Sevilha: até dia 1 de julho é necessário transferir 39 milhões de euros para a conta do AC Milan para ficar em definitivo com o avançado, ele que está emprestado com opção de compra. Enquanto isso não acontece, André Silva vai sublinhando que está "muito feliz" em Espanha."É uma pressão muito grande falar do futuro. Por vezes o que dizemos não tem mal nenhum mas obriga-nos a pensar nas respostas. Quero ser feliz e sou-o a jogar futebol. Sinto cada vez mais que faço parte da equipa. Aqui no Sevilha estou feliz", enalteceu o avançado de 23 anos à televisão do clube, acabando por admitir que teve alguma relutância em abandonar a cidade de Milão. "Vir para aqui não foi fácil. Queria jogar e o Milan e o Sevilha tinham os seus interesses. Falei com o Daniel Carriço e ele disse-me coisas muito boas. Todos sabem que o Sevilha é uma equipa que gosta de jogar à bola", afirmou André Silva... a prova viva de que a felicidade é um autêntico posto!