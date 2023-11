A grande defesa de Svilar que deixou jogador do Servette de mãos na cabeça

Mile Svilar, nome bem familiar dos adeptos portugueses (principalmente dos benfiquistas), foi esta quinta-feira lançado por José Mourinho no onze titular da Roma para o jogo com o Servette, a contar para a 5.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. O guarda-redes belga, de 24 anos, justificou a aposta do treinador português em cima do intervalo, impedindo o golo do empate a Dereck Kutesa, com uma grande defesa.O jogador do Servette até levou as mãos à cabeça após a intervenção do ex-Benfica...