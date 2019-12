A hora da decisão para Paulo Fonseca

Hoje disputa-se a última jornada da fase de grupos da Liga Europa e é, por isso, dia de decisões para muitas equipas. A Roma de Paulo Fonseca, que recebe os austríacos do Wolfsberger, encontra-se na segunda posição do Grupo J, com os mesmos oito pontos do líder B. Mönchengladbach, mas está a ser perseguida pelo Basaksehir, que parte para o derradeiro jogo com sete pontos. Quer isto dizer que a formação romana até pode seguir para a fase seguinte em primeiro lugar do grupo ou simplesmente... ser eliminada. Paulo Fonseca não esconde a importância deste jogo e mostra cautelas.

"É uma partida decisiva. Vencemos em Istambul, mas para nós é muito importante vencer amanhã [hoje]. O Wolfsberger venceu o Borussia M’gladbach e fez bons jogos. Temos de estar cientes de que vai ser difícil. É preponderante manter o foco", disse o treinador português, acrescentando que a equipa não depende de Dzeko. "Vai jogar. É um futebolista importante para nós, mas é preciso referir que a equipa não depende de ninguém. Por vezes mudamos de jogadores, mas a identidade mantém-se", disse o português.

Solidário com Ancelotti

Paulo Fonseca lamentou ainda o afastamento de Carlo Ancelotti do comando técnico do Nápoles. "Sempre disse que a Serie A é difícil. Tenho grande admiração por Carlo Ancelotti, que é um excelente treinador, mas estas coisas acontecem e é sempre triste", afirmou o técnico da Roma.