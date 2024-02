A nova realidade não abala o Milan

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O desempenho na Liga dos Campeões foi desapontante, mas o Milan já deixou o passado para trás e está agora focado em triunfar na segunda prova mais importante da UEFA, a começar pelo duelo de hoje com o Rennes.

Depois do jogo em Newcastle que ditou a queda para a Liga Europa, Rafael Leão prometeu ambição para "ganhar um troféu que o Milan ainda não tem". Pioli admite "motivação extra" para acrescentar uma taça ao museu, mas avança com cautela. "Primeiro temos de passar o playoff, depois podemos falar disso. Não somos favoritos. São o Liverpool, Leverkusen e Atalanta [equipas já nos ‘oitavos’]", sublinha. O Rennes é o primeiro obstáculo na caminhada para a final de Dublin e o técnico não dá nada por garantido. "Nas competições europeias nunca há jogos fáceis. Estudámos bem o Rennes, tem um plantel recheado de talento e joga um futebol direto. Vai estar à procura daquele momento de magia e tem qualidade para isso", descreve, prometendo uma equipa na sua melhor versão: "As nossas energias estarão completamente viradas para este jogo. Sabemos onde queremos chegar nesta prova."