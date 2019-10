Abdullah Avci diz que o Sp. Braga "é uma equipa consolidada e com cultura"

O treinador do Besiktas, Abdullah Avci, não disfarçou os problemas que afetam, por esta altura, o conjunto de Istambul. Em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Sp. Braga, Avci apontou às várias lesões, mas lembrando que a equipa tudo tem feito para contornar essas dificuldades."Não temos tido sorte desde o início da temporada e não conseguimos jogar com o mesmo onze. O Sp. Braga é uma equipa bem consolidada com cultura futebolística e vários planos para a fase defensiva e ofensiva. Nós precisamos de ter um bom resultado com o atual grupo de jogadores. Queremos ir para os jogos com o Sp. Braga e o Galatasaray com o grupo mais saudável possível", começou por dizer o treinador, de 56 anos, prosseguindo: "Há várias e diferentes causas para as lesões e temos tentado minimizar esses problemas. O nosso objetivo é tentar retirar o máximo de eficiência dos nossos jogadores. Os mais jovens continuam a trabalhar connosco e têm mostrado evolução."Abdullah Avci elogiou ainda alguns dos seus jogadores, entre eles Pedro Rebocho. "É um bom profissional e está sempre preparado. É um jogador versátil. Estamos felizes por tê-lo connosco", disse o técnico, já depois do lateral-esquerdo ter-se mostrado disponível para, se necessário, jogar no flanco direito Avci dirigiu ainda algumas palavras ao novo presidente do Besiktas, Ahmet Nur Çebi. "Gostava de agradecer ao nosso presidente, Ahmet Nur Çebi, pelos seus sincerros depoimentos sobre mim. O nosso presidente e a nossa nova direção estão a trabalhar para resolver os problemas. Nós também o fazemos, no campo, tentando vencer cada jogo", disse Abdullah Avci.