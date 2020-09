AC Milan comunica caso positivo de Covid-19

O AC Milan informou esta quarta-feira que o jogador Léo Duarte testou positivo à Covid-19.





O defesa brasileiro, de 24 anos, contratado pelo clube de Milão em 2019, já está em isolamento e a cumprir todos os protocolos."Todos os outros membros do grupo da equipa deram negativo", refere o comunicado do clube, que adianta ainda que novos testes serão realizados ainda antes do jogo da 3.ª eliminatória da Liga Europa.A equipa orientada por Stefano Piolo defronta esta quinta-feira os noruegueses do Bodo/Glimt na competição europeia.