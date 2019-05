Adeptos com camisolas de Mkhitaryan interpelados pela polícia em Baku

Dois adeptos do Arsenal que usavam camisolas com o nome de Henrikh Mkhitaryan foram interpelados pela polícia em Baku, no Azerbaijão. A ordem policial deixou os adeptos surpreendidos. O agente comunicou depois com alguém e, já na presença de um colega, deixou os adeptos seguirem caminho.





O episódio está a dar que falar em Inglaterra, devido à polémica com a ausência de Henrikh Mkhitaryan na final da Liga Europa, que os gunners vão disputar na quarta-feira com o Chelsea. Tudo porque o jogador nasceu na Arménia, país que está de relações cortadas com o Azerbaijão. Assim, perante o receio de que a sua presença naquele país causasse distúrbios, o Arsenal optou por não convocá-lo A mesma situação já tinha acontecido quando o jogador representava o Borussia Dortmund.