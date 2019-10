Adeptos do Standard Liège com explosivos proibidos de entrar em Frankfurt

Quase quatro dezenas de adeptos do Standard Liège foram proibidos de entrar no estádio do Eintracht Frankfurt, depois de a polícia alemã ter passado em revista o autocarro no qual seguiam os fãs belgas, em plena autoestrada, e ter encontrado cerca de 2,5 quilogramas de explosivos. Sem conseguir identificar os donos do material explosivo, as autoridades germânicas baniram o acesso do Commerzbank-Arena a todos os adeptos, assim como do centro da cidade alemã e na estação de comboios.





As forças de segurança alemãs haviam recebido a informação de que 400 adeptos belgas, considerados de alto risco, tencionavam deslocar-se para apoiar a formação do Standard Liège e montou diversos controlos policiais nos principais pontos de acesso a Frankfurt.A partida, esta quinta-feira, entre Eintracht Frankfurt e Standard Liège diz respeito à 3ª jornada do Grupo F da Liga Europa.