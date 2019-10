Adi Hütter: «Jogo não foi nada fácil para nós»

Adi Hütter ficou satisfeito com a vitória do Eintracht Frankfurt em casa do V. Guimarães (), reconhecendo que a postura da equipa vitoriana dificultou a tarefa dos alemães. O técnico mostrou ainda a sua satisfação pela chamada de André Silva à seleção portuguesa."Era um jogo que esperávamos difícil, contra um adversário difícil como o Vitória de Guimarães, e acabou por não ser nada fácil para nós. Mas, no fim, o que interessa são os três pontos. E conseguimo-los. Fico contente por Frederik Ronnow não ter sofrido golos.Houve certas coisas que eu queria ver e não funcionaram, mas também devido ao adversário, que jogou muito bem. Queria mais um jogador no centro do meio-campo para levar o jogo para a frente, mas não o conseguimos muito bem. Na segunda parte, o processo já funcionou melhor.Fico contente por André Silva ir à seleção. Na convocatória anterior, não tinha sido chamado. Isto prova que está a trabalhar bem, no caminho certo. Hoje não foi um jogo fácil, porque o Vitória cobriu muito bem os espaços no nosso ataque. Não foi um jogo muito bem conseguido, mas ganhámos, e isso é o mais importante.[Evan N'Dicka] É um jogador que não tem jogado muito e normalmente não marca golos. Fico contente por ele ter marcado.Após a vitória do Arsenal sobre o Standard de Liège, estamos mais tranquilos, mas ainda temos muito a trabalhar para garantirmos a passagem", disse na conferência de imprensa depois do jogo.