Adi Hutter: «Com Gonçalo Paciência e André Silva tenho dois jogadores muito inteligentes»

Adi Hutter, treinador do Eintracht Frankfurt, mostrou ser bom conhecedor do V. Guimarães, o seu próximo adversário na Liga Europa, num encontro agendado para esta quinta-feira, em Portugal. Na conferência de antevisão ao jogo,o treinador austríaco elogiou os minhotos e ainda a dupla nacional Gonçalo Paciência e André Silva."É pena o Kevin Trap estar lesionado, mas a infelicidade de um é a felicidade de outro. Vai ter a grande oportunidade de mostrar a sua qualidade, porque desde que está no Eintracht não teve muita sorte. O Frederik é um guarda-redes com valor.""O Vitória é uma equipa com tradição a nível europeu, pratica bom futebol se lhe derem espaço. É uma equipa que gosta de jogar 4x3x3. O treinador tem feito muitas alterações na equipa, não sei se, por exemplo, vão jogar o Leo Bonatini. O Lucas Evangelista é um bom jogador. O Vitória é uma equipa que gosta de construir de trás para a frente. Vamos querer contrariar o Vitória com os nossos pontos fortes. Vai ser um jogo muito difícil, é normal sentir alguma pressão por termos perdido o primeiro jogo e por este já poder ser decisivo. Queremos ganhar, somar os três pontos.""O plantel é muito grande, sim vamos fazer alterações. Temos um jogo importante contra o Werder Bremen na próxima semana. Temos um plantel grande que nos dá garantias. Posso fazer alterações na linha defensiva.""Portugal é um pais pequeno, mas um país de futebol. Com o Gonçalo e o André Silva tenho dois jogadores muito inteligentes, muito bons. Não tenho de falar muito do Bas Dost, que provou nos últimos anos o seu valor, ainda para mais conhece bem a Bundesliga."