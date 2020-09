Adversário do Sporting multado após jogadores quebrarem protocolo da Covid-19

O Aberdeen, adversário do Sporting na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, foi multado pela Liga Escocesa de Futebol Profissional em 30 mil libras (32,7 mil euros) depois de oito jogadores do plantel terem violado o protocolo estabelecido para combater a pandemia do novo coronavírus.

Em comunicado, a 'Scottish Premiership' justifica a multa com "questões decorrentes das atividades de oito dos seus jogadores no centro da cidade de Aberdeen na noite de 1 de agosto". Segundo a imprensa, os atletas terão visitado um bar e, dias depois, dois deles acabaram mesmo por testar positivo à Covid-19, o que obrigou ao adiamento do jogo do Aberdeen relativo à 2.ª jornada da liga.



Na mesma nota, a entidade adianta que 8 mil libras (8,72 mil euros) "devem ser pagos dentro de 28 dias", ficando o restante valor "suspenso até qualquer violação material futura pelo Aberdeen" até final da época. O Celtic também foi multado, pelos mesmos valores, depois de um jogador ter viajado para Espanha e não ter realizado a quarentena quando regressou à Escócia.



Recorde-se que o Aberdeen defronta o Sporting na quinta-feira, em Alvalade, em duelo da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa agendado para as 20 horas.