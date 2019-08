AEK de Miguel Cardoso avança para o playoff

O AEK, orientado pelo treinador português Miguel Cardoso, confirmou a passagem para o playoff de acesso à Liga Europa, depois de empatar a uma bola, em casa, frente ao Universitatea Craiova, depois de ter vencido por 2-0 na Roménia. A equipa grega entrou com cinco portugueses no onze inicial: Hélder Lopes, Paulinho, André Simões, Francisco Geraldes e Nélson Oliveira. David Simão saltou do banco de suplentes aos 58'.





Agora, o AEK vai defrontar o Trabzonspor que também garantiu ontem a presença nesta fase de acesso à Liga Europa, após ter vencido em casa o Sparta Praga, por 2-1 (2-2 na 1.ª mão, na República Checa), com João Pereira, ex-lateral de Sporting e Benfica, a titular. Já Ivanildo Fernandes, ex-Sporting, não saiu do banco.