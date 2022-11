Age Hareide: «Estou muito desiludido»

No rescaldo da derrota (2-1) com o Sp. Braga, o treinador do Malmö, Age Hareide, mostrou-se algo frustrado pela quantidade de oportunidades que a sua equipa acabou por desperdiçar no Municipal de Braga."Esta foi uma partida muito difícil para nós porque tínhamos dez jogadores lesionados. Tem sido assim ao longo desta época, já que temos tido alguns jogadores castigados também", começou por referir, antes de sublinhar: "Em jogos contra equipas como o Sp. Braga, que tem muita qualidade, temos de aproveitar as nossas oportunidades. Estou muito desiludido."Com apenas mais um jogo na Liga sueca para terminar oficialmente a sua temporada, o Malmö encerra a participação na Liga Europa sem ter somado qualquer ponto na fase de grupos, marcando apenas três golos e sofrendo 11.