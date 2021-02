Ajax deixou jogador mais caro da sua história fora da lista da Liga Europa por engano

A UEFA revelou esta quarta-feira as listas oficiais dos inscritos na Liga Europa e na Holanda o grande tema de conversa é o facto do Ajax não ter colocado o nome de Sebastien Haller. Contratado no último defeso ao West Ham, numa transferência de 22 milhões de euros que o tornou no jogador mais caro da história do clube, o avançado costa-marfinense ficou de fora por... engano.





Quem o assume é o próprio clube de Amesterdão, que ao ver a lista final confessou não saber o que se passou. "É verdade que o Haller não está na nossa lista da Liga Europa. Estamos a falar com a KNVB e a UEFA para perceber o que aconteceu de errado", declarou um porta-voz do clube de Amesterdão, à ESPN holandesa.Por agora não é certo que seja mesmo um erro do clube, mas caso a investigação aponte para esse caminho o Ajax nada poderá fazer para remediar a situação e terá de atacar o restante da prova da UEFA sem uma das suas principais apostas para os próximos anos.