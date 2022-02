André Silva enche o pé e... cá vai disto: a 'bomba' do avançado luso diante da Real Sociedad

André Silva havia falhado, aos 39 minutos do encontro frente à Real Sociedad, uma grande penalidade para abrir o marcador do encontro da segunda mão dos playoffs de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, mas redimiu-se na segunda parte... e de que forma! O avançado português do RB Leipzig encheu o pé e, já à entrada da grande área do adversário, atirou para o segundo golo da formação alemã.