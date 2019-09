André Silva enfrenta Aubameyang

Duelo inédito nas provas da UEFA! O Eintracht Frankfurt de André Silva, Gonçalo Paciência e Bas Dost vai tentar ultrapassar na Alemanha o Arsenal de Aubameyang, Pépé, David Luiz e companhia. Segundo a imprensa germânica, Adolf Hütter deve apostar na dupla André Silva/Bas Dost para tentar desfeitear Bernd Leno.

O conjunto alemão quer replicar, no mínimo, a campanha realizada na época transata, na qual atingiu as meias-finais da Liga Europa. Pela frente tem, no entanto, um osso duro de roer. Unai Emery, treinador do Arsenal, cumpre o 75º jogo na competição, um recorde. A equipa inglesa não vai poder contar, entre outros, com Lacazette, que se encontra lesionado.