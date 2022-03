Anthony Lopes: «Acho que há 51 anos que um clube francês não ganhava aqui»

Anthony Lopes analisou a vitória do Lyon na casa do FC Porto recordando um facto histórico: desde 1971/72, quando o Nantes triunfou no terreno portista, que mais nenhum conjunto havia vencido os portistas no seu reduto."Foi um jogo muito bom. Ganhar aqui no Dragão é muito complicado. Acho que há 51 anos que um clube francês não ganhava aqui no Dragão. Jogo complicado, porque o FC Porto é uma equipa muito boa. Temos de continuar assim, porque esta foi só a primeira parte. Para mim, temos uma vantagem curta. Os golos fora já não contam mais, portanto o próximo jogo vai ser muito importante e temos de ganhar na nossa casa", considerou à SIC Notícias."É sempre especial jogar em Portugal. Tenho a camisola do Lyon e os dois próximos jogos no Dragão vão ser com a camisola de Portugal.""O Diogo Costa toda a gente sabe que é o futuro da seleção. Foi um bom jogo para nós. Espero que no nosso estádio seja mais complicado para ele.""A 1ª parte do campeonato foi muito má da nossa equipa, a 2ª volta no campeonato tem de ser melhor. Na Liga Europa, estamos a continuar o nosso processo."