Antonio Conte elogia trabalho de Luís Castro

Um dos mais conceituados técnicos do futebol europeu, Antonio Conte, está impressionado com o trabalho de Luís Castro no Shakhtar.

"Luís Castro merece crédito por conseguir convencer tantos jogadores talentosos a trabalharem no duro pela equipa. Não é fácil colocar médios e avançados tão criativos a trabalharem também de forma tão árdua, mantendo-se ainda concentrados em defender. Isso levou muito trabalho de certeza", sublinhou o italiano, na antevisão do jogo de hoje.

Conte garante que não receia nenhum adversário. No entanto, tem grande respeito pelo Shakhtar. "É a equipa mais forte das que já defrontámos nesta Liga Europa, mas nós também queremos mostrar que estamos nas meias-finais por algum motivo e vamos lutar com unhas e dentes para chegar à final", garantiu o italiano.

O treinador transalpino, de 51 anos, deixou também elogios à estrutura do clube, principalmente pela abordagem ao mercado. "Tiro o meu chapéu para o Shakhtar e para os seus diretores por constantemente conseguirem encontrar este tipo de jogadores talentosos. Têm uma identidade muito bem definida", asseverou.

O Inter já venceu a Taça UEFA três vezes (1991, 1994 e 1998), contudo, nunca conquistou a Liga Europa no atual formato. "Ficaria muito feliz pelo clube, se conseguíssemos vencer o troféu. Não penso no meu sucesso, apenas no do clube que me contrata para fazer o trabalho", explicou.