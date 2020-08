Antonio Conte: «Fizemos o Shakhtar parecer uma equipa mediana»

Antonio Conte estava radiante com a goleada (5-0) imposta pelo Inter ao Shakhtar, que culminou com o apuramento para a final da Liga Europa.





"Chegámos à final jogando contra uma equipa que fizemos parecer mais fraca do que realmente é. O Shakhtar tem grande talento, mas nós travámo-los com uma pressão no campo inteiro. Jogámos com coragem e com a estratégia certa, um verdadeiro jogo europeu e os jogadores merecem todo o crédito. Foi uma super performance nossa e fizemos o Shakhtar parecer uma equipa mediana", sublinou o técnico.O Inter é a primeira equipa italiana a chegar à final da Taça UEFA/ Liga Europa desde que o Parma esteve no jogo decisivo de 1999."É uma satisfação para todos. Muitos dos rapazes vão jogar este tipo de encontro pela primeira vez. Estão a ganhar experiência numa competição onde a Itália não tem sido protagonista. O Sevilha tem muita experiência nesta prova. Contudo, nós temos entusiasmo, fome e o desejo de dar alegrias a muita gente", garantiu Conte.