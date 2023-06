António Costa explica presença na final da Liga Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O primeiro-ministro afirma que esteve na final da Liga Europa, em Budapeste, no passado dia 31, a convite da UEFA e ficou sentado ao lado do seu homólogo húngaro, Viktor Orbán, por tratamento protocolar.

Esta posição consta de uma nota hoje divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro sobre a paragem que António Costa fez em Budapeste, antes de chegar a Chisnau, na Moldova, para participar na Cimeira da Comunidade Política Europeia no passado dia 01 de junho.

"No dia 31 de maio, o primeiro-ministro viajou para Chisinau (Moldova) para participar na Cimeira da Comunidade Política Europeia, que teve lugar na manhã seguinte. Tendo concluído atempadamente os seus compromissos oficiais em Portugal, e situando-se Budapeste na rota para Chisinau, o primeiro-ministro teve oportunidade de fazer uma escala nessa cidade, correspondendo ao convite que lhe tinha sido endereçado pelo Presidente da UEFA para assistir ao jogo da Final da Liga Europa", refere-se na nota.

De acordo com a mesma nota, António Costa "mereceu, por parte da UEFA, o tratamento protocolar adequado tendo sido sentado ao lado do seu homólogo húngaro, com quem mantém naturalmente relações de trabalho".