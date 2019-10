Árbitro assume erro e pede desculpa à Roma por penálti mal assinalado

A Roma de Paulo Fonseca empatou (1-1) em casa frente ao Borussia Monchengladbach na 3.ª jornada do grupo J e a partida ficou marcada por um penálti polémico assinalado a favor dos alemães no período de compensação.





Il management dell’#ASRoma dopo la partita ha parlato con gli ufficiali di gara, i quali hanno ammesso di aver commesso un errore nell’assegnazione del calcio di rigore. Li rispettiamo e li ringraziamo per l‘onestà. Ora testa alla prossima partita #ForzaRoma pic.twitter.com/QYNeU23Tk8 — AS Roma (@OfficialASRoma) October 24, 2019

O árbitro William Collum viu uma mão de Chris Smalling quando, na verdade, a bola bateu na cara do defesa. Sem poder recorrer ao vídeoárbitro - na Liga Europa só é possível a partir dos 16 avos de final - e apesar dos protestos dos jogadores romanos, o juiz escocês manteve a decisão. Lars Stindl converteu o castigo máximo e estabeleceu a igualdade no Olímpico, depois de Zaniolo (32') ter inaugurado o marcador.No final da partida, o árbitro apercebeu-se do erro cometido e pediu desculpa aos responsáveis da Roma numa conversa com alguns membros da equipa técnica, episódio que o próprio emblema italiano deu a conhecer esta sexta-feira através das redes sociais. "Respeitamos e agradecemos a honestidade genuína. Agora o foco está no próximo jogo", escreveram os romanos em nota oficial no Twitter.













Logo após o apito final, Paulo Fonseca reagiu ao lance e não escondeu a frustração. "É difícil aceitar uma decisão destas. Os jogadores estão arrasados. Estávamos a controlar o jogo, apesar das dificuldades, mas é realmente difícil aceitar isto, pois merecíamos um resultado diferente", lamentou o técnico português.



Apesar do empate, a Roma lidera o grupo J com cinco pontos, mais um do que os turcos do Basaksehir e os austríacos do Wolfsberger. Já os alemães do Monchengladbach ocupam o 4º e último posto, com dois pontos.