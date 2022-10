Árbitro azeri dirige jogo entre Sp. Braga e Saint-Gilloise da Liga Europa

O árbitro azeri Aliyar Aghayev vai dirigir o jogo entre Union Saint-Gilloise e Sp. Braga, na quinta-feira, da quarta jornada do Grupo D da Liga Europa, informou esta terça-feira a UEFA no sítio oficial na Internet.

Aliyar Aghayev, de 34 anos, terá os compatriotas Zeynal Zeynalov e Akif Amirali como árbitros assistentes, enquanto o turco Abdulkadir Bitigen vai desempenhar as funções de videoárbitro (VAR) no encontro que se vai realizar em Heverlee, na Bélgica, com início às 17:45 (hora de Lisboa).

O juiz azeri, internacional desde 2013, já dirigiu um jogo da equipa minhota nas competições europeias, em outubro de 2016, na Turquia, frente ao Konyaspor, também da fase de grupos da Liga Europa, que terminou empatado 1-1.

O Sp. Braga ocupa o segundo lugar do Grupo D, a três pontos do líder Saint-Gilloise -- frente ao qual perdeu na semana passada, em casa, por 2-1 - e com três de vantagem sobre o Union Berlim, enquanto os suecos do Malmö ocupam a última posição, ainda em branco.