Árbitros holandeses nos duelos de FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa

A UEFA nomeou equipas de arbitragem totalmente holandesas para os duelos de FC Porto e Sp. Braga no playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa, agendados para esta quinta-feira. Serdar Gözübüyük, de 36 anos, vai dirigir o encontro entre os dragões e a Lazio, ao passo que Danny Makkelie, de 39 anos, vai apitar o Sheriff-Sp. Braga.Serdar Gözübüyük já apitou, esta época, o playoff da Conference League entre Santa Clara e Partizan e três encontros da fase de grupos da corrente edição da Liga dos Campeões. Já se cruzou ainda com o V. Guimarães (jogo no Emirates, com o Arsenal, em 2019/20) e Sp. Braga (jogo em Marselha, em 2017/18), mas será a primeira vez que irá apitar um jogo do FC Porto.Terá como assistentes Joost van Zuilen e Johan Balder, o 4.º árbitro será Jeroen Manschot e nas funções de VAR e AVAR estarão Pol van Boekel e Dennis Higler, respetivamente.Já Danny Makkelie, que irá apitar o duelo do Sp. Braga, é um veterano e um dos árbitros em quem a UEFA mais confia na atualidade. Esta época apitou quatro jogos na fase de grupos da Champions (um deles o Inter 3-1 Sheriff), sendo que no ano passado apitou uma meia-final da Champions e uma meia-final do Euro'2020.Em Portugal ficou célebre pelo golo não validado à Seleção Nacional no jogo com a Sérvia , sendo que arbitrou antes outros encontros da equipa das quinas. Makkelie já se cruzou no passado com o FC Porto na Liga dos Campeões, em duas partidas, e com o Sporting, numa ocasião. Será a sua estreia em duelos do Sp. Braga.Makkelie terá como assistentes Hessel Steegstra e Jan de Vries, Allard Lindhout como 4.º árbitro, e nas funções de VAR e AVAR estarão Jochem Kamphuis e Rob Dieperink.