Arteta e a eliminação do Arsenal: «Estamos devastados»

O Arsenal está fora da Liga Europa depois de ter empatado 0-0 na receção ao Villarreal. A equipa orientada por Mikel Arteta vinha de um resultado negativo na primeira mão da meia-final (2-1) e estava obrigada a marcar. Numa partida sem golos a ditar o apuramento da equipa espanhola, o técnico confessou: "Estamos arrasados. Muito dececionados. Temos que dar os parabéns ao Villarreal."





A equipa inglesa, que já tinha eliminado o Benfica nos oitavos-de-final da prova e estava perto de chegar à final da competição, lamentou a falta de eficácia. "Tivemos três grandes oportunidades, eles não tiveram nada, mas estão apurados."Já sobre a ausência de Granit Xhaka, que se lesionou no aquecimento, o espanhol assumiu que a saída do suíço mudou o plano dos gunners. "Preparámos tudo com o Granit nessa posição. Na primeira parte lutámos com a bola, mas não é desculpa", concluiu o técnico espanhol.Com o sonho europeu destruído, o Arsenal, 9.º classificado na liga inglesa, tenta agora alcançar uma posição favorável na Premier League que lhe permita chegar aos lugares europeus.