Arteta: «Teremos de fazer melhor do que em Lisboa para ganhar ao Sporting»

Depois do empate (2-2) na 1ª mão dos oitavos-de-final, em Alvalade, Mikel Arteta mostra-se alertado para o desafio que terá pela frente esta quinta-feira diante do Sporting. Na antevisão à partida entre leões e Arsenal, que decide a passagem à fase seguinte da Liga Europa, o treinador de 40 anos destacou a importância do duelo, pedindo um grande apoio à falange de adeptos dos gunners para superar uma equipa, garante, que irá colocar dificuldades.





"Só pensamos em vencer. Tal como fizemos em Lisboa, mas teremos de fazer melhor do que em Lisboa para ganhar ao Sporting", frisou o técnico do emblema londrino, na conferência de antevisão, apontando como referência a recente vitória dos gunners sobre o Fulham (3-0) no campeonato: "A pressão e forma de defender que demonstrámos no último jogo contra o Fulham foi óptima e teremos de demonstrar isso de novo amanhã. Na Europa, as equipas causam-te danos no momento em que lhes damos algum espaço. E amanhã isso não pode ser assim."De resto, Arteta, que já várias vezes teceu elogios ao homólogo Rúben Amorim, garante que deseja viver uma noite especial no Emirates. "Não tivemos grandes noites europeias durante três anos, devido especialmente à Covid-19. Amanhã deve ser a primeira que vamos ter em algum tempo e espero que criemos um bom ambiente e desfrutemos. Vamos ter o apoio dos adeptos contra uma equipa muito boa que nos vai colocar um grande desafio", deixou claro.Sem abrir o livro, antevendo que possíveis mudanças no onze só "amanhã é que se verá", Arteta reiterou a necessidade de não cometer erros, principalmente ao nível de competições europeias. "Existe uma boa combinação no plantel entre a vontade de vencer e a competitividade entre os jogadores. Existe uma alegria que é positiva", apontou o técnico, o qual deve contar com o regresso de alguns jogadores como apostas, entre eles Smith-Rowe e Gabriel Jesus. O avançado brasileiro, uma das estrelas dos gunners, pode mesmo vir a ser titular, assume Arteta. "Foi muito bom vê-lo de volta. A felicidade de todos à volta dele, e a forma como o staff e jogadores o apoiam, é ótimo. E agora está de volta. Temos de gerir os minutos dele e a integração na equipa. Mas sente-se bem e a cada dia que treina diz que as sensações estão melhores. E isso é positivo. Temos de gerir a sua condição física. Vai jogar. Quer seja a sair ou a alinhar nos últimos minutos", explicou.Relativamente a Smith-Rowe, o treinador espanhol defendeu que "precisa de demonstrar o quanto ele deseja vencer e o quanto ele vai contribuir para a equipa ser melhor e ganhar", ao passo que Nketiah, dúvida para o encontro desta quinta-feira, "está a melhorar" mas descartado do duelo contra o Sporting devido a lesão. "Ainda está a umas semanas de regressar e precisamos de ter paciência. Foi uma lesão feia e tem um grande desafio à frente dele. Graças a Deus não foi tão mau como poderia ter sido", analisou Arteta.Em mais uma jornada europeia, o timoneiro do Arsenal foi ainda questionad sobre a prestação do rival, Manchester City, neste caso na Champions contra o RB Leipzig. Os citizens venceram por 7-0 o conjunto alemão, com Haaland a brilhar graças a um quinteto de golos. Uma situação que nem surpreendeu assim tanto Arteta. "Surpreende-me? Não, quando olhamos para o que fez no passado, e apoiado pelo treinador e equipa, só vai melhorar. É incrível o que fez. Não podemos controlar isso. Sabemos o nível que o City tem colocado na Premier League nos últimos 5/6 anos e temos de igualá-los", admitiu o técnico, antes de brincar sobre os seus ídolos na vida... "Tenho vários ídolos. Um que admiro é o Rafa Nadal, pela sua mentalidade, pelo que ganhou e como o fez várias vezes. Para mim, estará no topo da lista, sem dúvidas", concluiu.